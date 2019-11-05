В очереди на КПВВ Марьинка умер мужчина

В Донецкой области в автомобильной очереди на контрольном пункте въезда-выезда на линии разграничения Марьинка скончался 65-летний мужчина. Об этом сообщает БФ Право на защиту на своей странице в Facebook в субботу, 11 мая.
"Мужчина чувствовал себя плохо еще по дороге в Красногоровку, поэтому поменялся с женой местами – она села на место водителя. И на подъезде к КПВВ сердечный приступ произошел повторно", – говорится в сообщении.
Врачи PUI и скорая медицинская помощь проводили реанимационные мероприятия, однако помочь мужчине уже не смогли.
Напомним, 24 апреля во время пересечения линии разграничения на Донбассе в КПВВ Майорск умер пожилой мужчина. Произошел отрыв тромба.
В начале апреля в ОБСЕ сообщили, что с начала нынешнего года во время пересечения линии соприкосновения на Донбассе по естественным причинам умерли 16 человек. Гражданское население "до сих пор вынуждено платить слишком высокую цену", считают в организации.
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Источник: korrespondent.net
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