Можем потерять томос. Конфликт Филарета и Епифания

Почетный патриарх Православной церкви Украины, бывший предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что Киевский патриархат все еще существует. Он собрал архиереев для обсуждения перспектив восстановления Киевского патриархата, который бы Филарет хотел возглавить.

Предстоятель ПЦУ Епифаний сообщил, что его на эту встречу не пригласили и признал, что конфликт между ним и Филаретом существует. Епифаний также отметил, что желание почетного патриарха приведет к потере томоса и всех достижений церковной независимости.

Епифаний был ставленником Филарета и говорили, что он и будет управлять объединенной церковью. Но это не произошло и молодой митрополит на престоле ПЦУ проводил свою политику, что привело к противостоянию между учителем и учеником. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Филарет хочет вернуть себе УПЦ КП

В Киеве 15 декабря в Софийском соборе состоялся объединительный собор, на котором утвердили поместную православную украинскую церковь и выбрали главу - митрополита Епифания, который был преемником патриарха Филарета на случай его кончины.

Только избранный председатель объединенной церкви мог получить томос о независимости. 6 января Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле вручил Епифанию томос о предоставлении автокефалии украинской церкви.

В рамках создания новой канонической церкви УПЦ КП и УАПЦ были официально распущены.

Еще во время переговоров о создании ПЦУ Вселенский патриархат дал четко понять, что Филарет не может возглавить поместную церковь по нескольким причинам.

Речь идет о том, что многолетнего руководителя "раскольнической церкви", которой называли УПЦ КП, не восприняли бы другие поместные церкви, а также большинство верующих, священников и архиереев УПЦ Московского патриархата, которые, как считалось, постепенно перейдут в ПЦУ.

Филарет выдвинул украинским властям условия распределения управленческих функций в новой церкви, но они не были выполнены, пишут СМИ.

Теперь почетный патриарх ПЦУ Филарет говорит, что Киевский патриархат продолжает существовать.

"Ликвидировать Киевский патриархат может тот, кто его создал ", - сказал он в интервью ТСН, обнародованном вечером 9 мая.

Также на бланках Киевского патриархата и с подписью Филарета были разосланы приглашения на так называемую братскую беседу 14 мая практически всем церковным чиновникам и епископам ПЦУ.

Филарет собирает их, чтобы обсудить перспективы восстановления Киевского патриархата, который он хочет возглавить.

О назревающем конфликте между Епифанием и Филаретом говорили еще с зимы, но сейчас он перешел в медийное пространство.

Известно, что Филарет неодоволен статусом митрополии, которая получила автокефальная церковь в Украине, и надеется, что когда-то мировое православие признает ПЦУ патриархатом.

"ПЦУ официально признана Вселенским патриархом. Но в Украине существует Киевский патриархат. Потому что мы недовольны статусом митрополии. Мы более 25 лет существуем как патриархат. И народ избирал патриархов", - сказал он Радио Свободе.

По его словам, это может произойти, когда все украинское православие будет объединено в одну церковь. Вместе с тем, Филарет считает, что придет время, когда все православные церкви, в том числе и русская, признают Православную церковь Украины.

"Мы убеждены, что придет время, когда все церкви, в том числе и русская, признают украинскую церковь. Почему признают? А потому, что она большая, почти равная будет Московскому патриархату, и не признавать такую ​​церковь - невозможно", - сказал он.

Формально уйдя с поста митрополита Киевского, Филарет сохранил для себя и свой сайт УПЦ КП, и свою пресс-службу, и свое ближайшее окружение и звание патриарха без приставки "почетный", которую ему добавили после объединительного собора.

Данные единого реестра юридических лиц свидетельствуют о том, что Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь до сих пор не начали процедуру ликвидации как юридические лица.

Согласно реестру, председателем юрлица УПЦ КП является Михаил Денисенко (патриарх Филарет), УАПЦ - Николай Малетич (митрополит Макарий).

Епифаний говорит о потере томоса

В свою очередь, предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский Епифаний заявил, что это путь в никуда и возвращение к тому статусу, который был до получения ПЦУ томоса от Вселенского патриархата.

"Говорить сейчас о каком-то возврате неуместно. Мы должны говорить о нашем будущем, о нашем единстве. Потому что в будущем мы должны еще многое сделать для того, чтобы эта церковь была признана со стороны других поместных православных церквей", - подчеркнул митрополит Киевский.

Епифаний добавил, что его на встречу с Филаретом не приглашали и с момента образования Поместной церкви, и он с почетным патриархом ни разу не служил вместе.

"Сегодня возвращение к предыдущей структуре Киевского патриархата означает возвращение назад, в изоляцию, потерю Томоса и всех достижений церковной независимости", - сказал он в интервью Левому берегу.

Предстоятель ПЦУ отметил, что объединительный собор не смог бы состояться без прекращения деятельности УПЦ Киевского патриархата и присоединении структуры к ПЦУ.

"Говорить о том, что сейчас, вопреки постановлениям Поместного собора УПЦ КП и Объединительного Собора 15 декабря 2018 в дальнейшем структурно существует Киевский патриархат - неправильно. Это неправильно и фактически, и тем более юридически", - резюмировал он.

Митрополит Епифаний также рассказал, что на данный момент 90 процентов епархий перерегистрировали свои уставы, в том числе и Киевская епархия.

10 мая на сайте УПЦ КП появилось сообщение о том, что Филарет все таки приглашает Епифания на ту самую беседу - почтить память священномученика Макария.

Однако в самом начале заявления отмечается, что поводом стала информация, прозвучавшая в СМИ. А причиной прежнего невнимания в Епифанию называется его нежелание служить вместе с Филаретом литургии.

В Минкульте 10 мая сообщили, что возобновление деятельности Киевского патриархата не соответствует действительности.

Там напомнили, что 30 января 2019 года был зарегистрирован устав религиозной организации Киевская митрополия Украинской православной церкви, которым, среди прочего, отменялся приказ министерства о регистрации УПЦ КП.

Таким образом религиозное объединение Украинская православная церковь Киевского патриархата и религиозная организация Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата фактически прекратили свою деятельность.

Эксперты: Учитель не хочет подчиняться ученику

Религиовед Игорь Козловский уверен, что заговор - это домыслы и гонка за пустыми сенсациями.

"Никакого заговора нет, и особого конфликта тоже. Есть некое напряжение, обусловленное человеческими особенностями. Даже святые отцы иногда забывают, что в церкви главный Господь и начинают что-то делить", - приводит его слова КП в Украине.

Козловский говорит, что Филарету принадлежит большая заслуга в развитии Киевского патриархата.

"Он амбициозный, властный, категоричный человек. Епифаний более молодой и более мягкий, более дипломатичный. Думаю, он согласится, что естественным лидером останется Филарет, - считает специалист.

По мнению эксперта, ничего страшного не произойдет, даже если Филарет возродит свою церковь на прежних началах. То есть, отдельно от ПЦУ и без подчинения Константинополю.

"Согласно документам, на момент Объединительного собора УПЦ КП была распущена. Но Филарет может снова зарегистрировать патриархат, это государственная процедура. В Украине много разных церквей. Главное, что Православная церковь Украины - каноническая", - сказал он.

Религиовед Алексей Смирнов заявляет, что о возможном расколе в новой церкви говорили еще до официального создания ПЦУ.

"Были большие противоречия между кандидатами на престол. Филарет своим авторитетом настоял на кандидатуре Епифания. Расчет был на то, что молодой священник займется внешнецерковными связями, а старый оставит за собой все внутреннее управление. И вот произошло несоответствие ожиданий", - говорит эксперт.

Ранее митрополит Белгородский и Обоянский ПЦУ Иоасаф говорил, что молодые священники отстранили Филарета, взяв власть в свои руки.

Смирнов говорит, что Филарет недоволен подчинением Епифанию и фактическим положением простого епископа.

"Епифаний, даже если бы захотел, не может отдать власть в другие руки. Он глава церкви и должен отвечать за все, что делается вне и внутри ее", - сказал эксперт.

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Источник: korrespondent.net