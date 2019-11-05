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11. 05. 2019

Епифаний рассказал о встрече с Зеленским

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сообщил, что на втсрече с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским говорил о том, как церковь и государство будут строить будущее. Об этом митрополит написал в Facebook в субботу, 11 мая.

"С новоизбранным президентом Владимиром Зеленским мы имели первую встречу. На ней говорили о том, как государство и церковь будут совместно развивать свое будущее", - написал Епифаний.

Он отметил, что Зеленский произвел на него положительное впечатление.

"Верю, что наша первая встреча станет основой для дальнейшего сотрудничества между церковью и государством. Ведь церковь действительно является духовным фундаментом нашего Украинского государства, особенно в это трудное для Украины время - время войны. Также мы обсудили темы борьбы с коррупцией и бедностью", - написал митрополит.

Напомним, встреча Епифания и Зеленского состоялась 30 апреля в Киеве. 

Стоит отметить, что новоизбранный президент также встречался с главой УПЦ МП Онуфрием, партиархом Филаретом, представителями Украинской греко-католицкой церкви, мусульман Украины, а также раввинами. 

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Источник: korrespondent.net

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