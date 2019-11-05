ИГИЛ объявил о создании своей "провинции" в Индии

Боевики "Исламского государства" заявили о создании своей "провинции" в индийском Кашмире, пишет агентство Reuters в субботу, 11 мая.

"Агентство новостей" джихадистов Amaq объявило, что "провинция" теперь называется Вилайят Хинд. Они утверждают, что убили несколько индийских военных в городе Амшипора.

Ранее на Ближнем Востоке сеть контролировала огромные территории, однако сейчас от нее остались разрозненные ячейки, которые действуют партизанскими методами.

Недавно боевики ИГ взяли на себя ответственность за теракт на Пасху на Шри-Ланке, когда во время взрывов в отелях и мечетях погибло более 250 человек.

"Мир может закатить глаза, узнав об этих событиях, но для джихадистов в таких уязвимых регионах это важные жесты, которые помогут заложить основу для восстановления "халифата", - заявили в SITE Intel Group, которая отслеживает активность исламистов по миру.

Сепаратисты мусульманского Кашмира десятилетиями ведут "войну" против правительства. Большинство группировок в регионе хотят независимости для Кашмира или присоединения к главному геополитическому конкуренту Индии Пакистану. Индия и Пакистан регулярно воюют за Кашмир.

Ранее в сети появилось первое с 2014 года видео с лидером "Исламского государства" Абу Бакром аль-Багдади.

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Источник: korrespondent.net