Житомирского таможенника поймали на взятке через неделю после назначения

И.о. начальника таможенного поста Житомир-центральный задержали при получении 900 долларов взятки через неделю после назначения. Об этом сообщает Государственное бюро расследований в субботу, 11 мая.

"По предварительной информации, исполняющий обязанности начальника таможенного поста требовал и получил 1300 долларов за несоздание подчиненными искусственных препятствий при таможенном оформлении пиломатериалов", – говорится в сообщении.

Сегодня чиновник под контролем правоохранителей через посредника получило вторую часть ранее оговоренной им неправомерной выгоды в размере 900 долларов. После получения средств был задержан.

Задержанному готовится сообщение о подозрении в получении взятки (ч.3 ст.368 УК Украины). Должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

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Напомним, 4 мая следователи ГБР задержали начальника таможенного поста Житомир-центральный при получении 400 долларов – одной из частей взятки общей суммой в 1650 долларов. По данным следствия, чиновник с двумя подчиненными систематически требовали и получали деньги от представителей предприятий, предоставляющих брокерские услуги.

Начальник был отстранен от должности, а на его место назначен и.о. начальника таможенного поста Житомир-центральный, которого сегодня задержали при аналогичных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что ГБР и НАБУ провели обыски в фискальной службе Львовской области.

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Источник: korrespondent.net