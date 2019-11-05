Разведка рассекретила материалы убийства Петлюры

Государственный архив Службы внешней разведки Украины в субботу, 11 мая, рассекретил около 350 эксклюзивных материалов о деятельности УНР и убийстве Симона Петлюры. Об этом сообщает пресс-служба разведки.

"Документы иностранного и контрразведывательного отделов государственного политического управления УССР 1919-1936 гг. Взяты из архивных дел, находящихся на хранении в Отраслевом государственном архиве СВРУ, до сих пор были малодоступны для широкой общественности. Эксклюзивные материалы содержат почти 350 документов, открывают новые страницы украинской национально-освободительной борьбы: оригиналы и копии документов УНР, дипломатические бумаги, приказы, резолюции, обращения, уставы, письма, фотографии и многое другое", - говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что в материалах можно найти документы нормативно-правовой деятельности УНР, дипломатических усилий правительства УНР на международной арене и материалы о тогдашних лидеров украинских государственных образований.

Также документы освещают деятельность эмиграционного правительства УНР, переписка руководства Республики и меры по восстановлению казачества в Украине, состояние и деятельность Военной организации и образованных военных формирований, финансовые документы. "Особенно интересны материалы, касающиеся убийства Симона Петлюры", - подчеркивается в сообщении.

Документы были рассекречены по случаю 100-летия основания Украинской Народной Республики. Отраслевой государственный архив Службы внешней разведки Украины подготовил архивные документальные материалы о деятельности УНР в 20-30 годах ХХ века. - время, когда происходило ее становление и длительная борьба за суверенитет Украины.

Напомним, 14 октября 2017 года в Виннице открыли первый в Украине памятникатаману войска Украинской народной республики (УНР) Симону Петлюре.

Симон Петлюра был главой Директории Украинской народной республики в 1919-1920 годах, Главным атаманом войска и флота. После окончания советско-польской войны эмигрировал. Сначала он находился в Польше, но советские власти требовали его выдать, поэтому он переехал в Венгрию, затем в Австрию, Швейцарию и в октябре 1924 года - во Францию.

Петлюра был убит 25 мая 1926 года в Париже Самуилом Шварцбардом - уроженцем города Измаил. Шварцбард заявил, что убийство было исключительно актом мести за еврейские погромы 1918-1920 годов в Украине

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net