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11. 05. 2019

В Чили почти 60 человек пострадали в ДТП с автобусом

В Чили пассажирский автобус перевернулся на трассе в регионе Араукания. В результате аварии погибли шесть человек и 52 пострадали, сообщает радиостанция BioBio в субботу, 11 мая.

Автобус компании Los Corsarios направлялся из столицы страны Сантьяго в город Пуэрто-Монт. По предварительным данным, водитель пытался уклониться от столкновения с грузовиком, что привело к опрокидыванию автобуса.

Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы.

Ранее в Перу автобус с туристами упал в реку. В момент ДТП в автобусе находились 50 человек. Пострадали 26 человек, еще трое пропали без вести.

Также сообщалось, что в Пакистане автобус столкнулся с бензовозом, погибли 27 человек.

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Источник: korrespondent.net

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