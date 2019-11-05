На Донбассе за день два обстрела, ранен боец ВСУ

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток осуществили два обстрела позиций ВСУ на Донбассе. Один украинский военнослужащий был ранен, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в субботу, 11 мая.

Оба обстрела произошли в зоне ответственности оперативно-тактической группировки Восток. Так, враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – возле населенного пункта Пески; из стрелкового оружия – возле города Авдеевка.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой", – отметили в штабе.

Напомним, за сутки 10 мая на Донбассе были зафиксированы 12 обстрелов со стороны сепаратистов. Тогда также был ранен один украинский военный.

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Источник: korrespondent.net