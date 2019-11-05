Китай заплатит. Трамп ввел пошлины на все товары

Президент США Дональд Трамп поручил американскому торговому представителю начать процесс повышения тарифов на весь оставшийся импорт из Китая. Это уже второе за неделю объявление Трампа о повышении тарифов на импорт в США китайских товаров.

Между ними, 10 мая, прошли торговые переговоры между китайской и американской сторонами. Пекин назвал переговоры конструктивными и рассказал о несогласованных вопросах.

Трамп, в свою очередь, заявил о продолжении переговором "в благоприятном ключе", но сказал с ними не спешить. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Провальные переговоры

9 мая Трамп обвинил Китай в срыве сделки на торговых переговорах с Вашингтоном. Он предупредил о жестких мерах, если соглашение в итоге не будет достигнуто.

"Но они нарушили соглашение. Так что они заплатят. Если мы не заключим сделку, ничего плохого в том, чтобы получать более 100 миллиардов долларов в год, нет", - сказал Трамп.

Накануне в США состоялись новые торговые переговоры между китайской делегацией, которую возглавил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, с американским бывшим вице-президентом Джо Байденом.

Перед этим американский Федеральный реестр опубликовал документ, в котором утверждалось, что пошлины на ввоз в США ряда китайских товаров будут повышены с 10 до 25 процентов.

В силу новые правила должны вступили 10 мая. В целом тарифы были увеличены на сумму в 200 миллиардов долларо. О какой именно продукции шла речь, в документе не уточнялось.

За несколько дней до этого американская авторитетная газела Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщила, что в Пекине допустили отказ от торговых переговоров из-за повышения пошлин.

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Трамп в свою очередь, комментируя ситуацию, отмечал, что "очень рад, что новые пошлины пополнят американскую казну".

"Отлично для США, нехорошо для Китая. Тарифы почти не отразились на стоимости продукцию, основную нагрузку понес Китай", - подчеркивал он.

Американский президент подчеркнул, что эти тарифы частично стали причиной "прекрасных экономических результатов" США.

Торговые переговоры США с Китаем / EPA

Позже Трамп, оценивая степень торговых переговоров с Китаем, заявил, что они проходят в благоприятном ключе, однако торопиться с ними не следует.

"Переговоры с Китаем продолжаются в очень благоприятном ключе, торопиться [заключать соглашение] совершенно не нужно, поскольку Китай платит сейчас США пошлины в размере 25 процентов на товары и продукты стоимостью 250 миллиардов долларов", - говорится в заявлении главы Белого дома.

Через несколько часов Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на 300 миллиардов долларов.

Торговы пйредставитель США Роберт Лайтхайзер пояснил, что таким образом, тарифы покроют весь оставшийся импорт из Китая в Америку.

Подробностей об этом процессе Лайтхайзер не раскрыл. Также не говорится в заявлении Лайтхайзера, в отношении каких товаров будут введены пошлины. Детали об этом, заверил американский торгпред, будут размещены на сайте Торгового представительства США 13 мая.

Три нерешенных вопроса

Но Китай переговоры называет конструктивными. Вице-премьер КНР Лю Хэ, возглавляющий делегацию из Пекина сказал, что по итогам "откровенных" переговоров стороны договорились в будущем встретиться в Пекине для продолжения консультаций.

"Мы по-прежнему осторожно оптимистичны", - подчеркнул Лю Хэ.

По его словам, у двух стран остаются неурегулированными три вопроса.

Во-первых, Китай считает, что все пошлины должны быть отменены после достижения устраивающего всех соглашения. Сейчас его условия находятся в стадии обсуждения, уточнил вице-премьер.

Во-вторых, в конце прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин и Трамп согласовали предварительный объем закупок американских товаров, однако с тех пор у них возникли расхождения по этому показателю.

"Теперь у обеих сторон разные взгляды, и мы считаем, что это очень серьезная проблема", - сказал китайский вице-премьер.

Третьим разногласием он назвал текст итогового соглашения, который должен быть "сбалансированным", поскольку "любой стране нужно сохранять свое достоинство".

"Мы считаем, что это принципиальные вопросы, у каждой страны есть свои принципы, и мы не пойдем на уступки", - подчеркнул Хэ.

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Торговая война между двумя странами началась летом 2018 года. Вашингтон и Пекин ввели в отношении друг друга пошлины, потери от которых с каждой стороны оценивались в 34 миллиарда долларов.

С тех пор ведутся переговоры США и Китая об окончании торговой войны. Еще недавно они, по словам американской стороны, были "близки к завершению", но теперь обострились.

начал торговую войну, мотивируя это диспропорциями в торговле между странами. Он также обвиняет Китай в системной краже технологий, для которой используются легальные механизмы.

По закону, для доступа на китайский рынок иностранные компании обязаны открывать совместные предприятия с местными партнерами. Получив доступ к чужим технологиям компании КНР их копируют.

На прошлой неделе Цзиньпин заявил о готовности увеличить закупки американской продукции и принять меры по защите интеллектуальной собственности.

Но американской стороне не понравилост то, что Пекин не собирается менять свои законы, а хочет ограничиться только указания отраслевым министерствам и отдельным государственным компаниям, пишет New York Times.

По сведениям Financial Times, стороны не могут договориться и о том, как соглашение будет введено в действие: американцы хотели бы отменять пошлины постепенно, а китайцы настаивают на том, чтобы это было сделано сразу и одномоментно.

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Источник: korrespondent.net