Лента RSS
Подписаться на ленту
11 мая 2019, суббота, 21:34
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,36
11. 05. 2019

На Львовщине сотрудник СБУ попал в смертельную аварию – СМИ

Во Львовской области произошла дорожная авария, в котором пострадал сотрудник местного управления Службы безопасности Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Происшествие произошло в городе Новый Роздол. Автомобиль ВАЗ, под управлением местного жителя 1992 года рождения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes под руководством сотрудника СБ. В результате столкновения водитель ВАЗ погиб", – говорится в сообщении.

Территориальным управление ГБР начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ст.286 УК Украины).

Напомним, в ночь на 11 мая в Киеве на съезде с Воздухофлотского произошло лобовое столкновение двух автомобилей – полицейского Toyota Prius и BMW. В результате аварии пострадали двое патрульных и водитель BMW.

А накануне в Киеве в ДТП погибли двое военных. По предварительным данным, они возвращались домой с учений, водитель уснул за рулем и авто въехало в стоявший на обочине грузовик.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Не хочу сказать что я ленивый, но в рок-группе я был бы барабанщиком, потому что он сидит.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что важнее для вас: «Линия Сталина» или мемориал памяти жертв сталинских репрессий в Куропатах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.