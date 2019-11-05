На Львовщине сотрудник СБУ попал в смертельную аварию – СМИ

Во Львовской области произошла дорожная авария, в котором пострадал сотрудник местного управления Службы безопасности Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Происшествие произошло в городе Новый Роздол. Автомобиль ВАЗ, под управлением местного жителя 1992 года рождения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes под руководством сотрудника СБ. В результате столкновения водитель ВАЗ погиб", – говорится в сообщении.

Территориальным управление ГБР начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ст.286 УК Украины).

Напомним, в ночь на 11 мая в Киеве на съезде с Воздухофлотского произошло лобовое столкновение двух автомобилей – полицейского Toyota Prius и BMW. В результате аварии пострадали двое патрульных и водитель BMW.

А накануне в Киеве в ДТП погибли двое военных. По предварительным данным, они возвращались домой с учений, водитель уснул за рулем и авто въехало в стоявший на обочине грузовик.

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Источник: korrespondent.net