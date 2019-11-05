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11. 05. 2019

В МИД Болгарии вызвали посла Турции

МИД Болгарии вызвал посла Турции в связи с его заявлением о необходимости обеспечить изучение в стране турецкого языка. Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном в субботу, 11 мая.

"По распоряжению вице-премьера и главы МИД Екатерины Захариевой, посол Турции в Болгарии будет вызван в МИД в понедельник, чтобы дать объяснение своим словам, в которых он призвал болгарское государство обеспечить изучение турецкого языка как иностранного", – говорится в заявлении МИД Болгарии.

В нем отмечается, что "высказывание посла выглядит как обескураживающее", так как власти Болгарии никогда не препятствовали свободному изучению иностранных языков, а турецкий изучается в школах наряду с английским, немецким, французским, китайским, японским, русским, румынским и ивритом.

"В связи с этим подчеркиваем, что высказывание посла Турции, соседнего и партнерского государства, не соответствует ожиданиям Болгарии о том, каким образом должны развиваться наши добрососедские и партнерские отношения", – отметили в МИД Болгарии.

Ранее МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште Любовь Непоп из-за отказа Киева разрешить въезд в страну главе Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунору Келемену.

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Источник: korrespondent.net

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