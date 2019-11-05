На Закарпатье чиновников подозревают в миллионной растрате

В Закарпатской области замначальника областного управления лесного и охотничьего хозяйства и руководитель лесхоза подозревается в нанесении ущерба государству на сумму 2,6 млн гривен. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 11 мая.

Отмечается, что чиновники выдали и согласовали лесорубные билеты на проведение санитарных рубок, но на основании этих документов в 2016 проводилась порубка древесины на территории природно-заповедного фонда.

"В результате чего государству был нанесен 2,6 млн гривен убытков", – отметили в Нацполиции.

Чиновникам объявили о подозрении по статье о злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Ранее сообщалось, что в Киеве чиновник сделал ремонт в квартире за бюджетные средства. Замглавы одного из районов столицы привлек к ремонту коммунальщиков и доплачивал им за ремонт из бюджета как переработки.

Также стало известно, что на Сумщине задержали депутата Конотопского горсовета по подозению в растрате бюджетных средств. В его кабинете нашли 380 тысяч долларов.

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Источник: korrespondent.net