Лента RSS
Подписаться на ленту
11 мая 2019, суббота, 21:29
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,36
11. 05. 2019

На Закарпатье чиновников подозревают в миллионной растрате

В Закарпатской области замначальника областного управления лесного и охотничьего хозяйства и руководитель лесхоза подозревается в нанесении ущерба государству на сумму 2,6 млн гривен. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 11 мая.

Отмечается, что чиновники выдали и согласовали лесорубные билеты на проведение санитарных рубок, но на основании этих документов в 2016 проводилась порубка древесины на территории природно-заповедного фонда.

"В результате чего государству был нанесен 2,6 млн гривен убытков", – отметили в Нацполиции.

Чиновникам объявили о подозрении по статье о злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Cмотрите фотогалерею: На Закарпатье чиновников подозревают в миллионной растрате

Ранее сообщалось, что в Киеве чиновник сделал ремонт в квартире за бюджетные средства. Замглавы одного из районов столицы привлек к ремонту коммунальщиков и доплачивал им за ремонт из бюджета как переработки.

Также стало известно, что на Сумщине задержали депутата Конотопского горсовета по подозению в растрате бюджетных средств. В его кабинете нашли 380 тысяч долларов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Не хочу сказать что я ленивый, но в рок-группе я был бы барабанщиком, потому что он сидит.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что важнее для вас: «Линия Сталина» или мемориал памяти жертв сталинских репрессий в Куропатах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.