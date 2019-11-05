США начали поставки вертолетов Apache в Индию

Военно-воздушные силы Индии получили на вооружение первый из 22 многоцелевых ударных вертолетов AH-64E Apache, контракт на поставку которых был заключен с США в сентябре 2015 года. Об этом сообщает Times of India в субботу, 11 мая.

Торжественная церемония передачи Индии первой боевой машины состоялась на территории одного из производственных предприятий корпорации Boeing в США. Ожидается, что первая партия этих вертолетов будет поставлена в Индию уже к июлю, остальные – до марта 2020 года.

Комментируя данное событие, несколько высокопоставленных представителей ВВС Индии отметили, что "оно является важным шагом на пути модернизации вертолетного парка индийских военно-воздушных сил".

Ранее сообщалось, что власти Египта приняли решение купить у США партию ударных вертолетов Apache и запчастей к ним на миллиард долларов. Сделку одобрил американский Госдепартамент. Египетские военные решили купить американскую технику после того, как они оказались недовольны российскими вертолетами Ка-52 Аллигатор.

Также стало известно, что Великобритания отправила пять ударных вертолетов Apache в Эстонию.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net