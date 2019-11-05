Лента RSS
Подписаться на ленту
11 мая 2019, суббота, 22:25
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,36
11. 05. 2019

США начали поставки вертолетов Apache в Индию

Военно-воздушные силы Индии получили на вооружение первый из 22 многоцелевых ударных вертолетов AH-64E Apache, контракт на поставку которых был заключен с США в сентябре 2015 года. Об этом сообщает Times of India в субботу, 11 мая.

Торжественная церемония передачи Индии первой боевой машины состоялась на территории одного из производственных предприятий корпорации Boeing в США. Ожидается, что первая партия этих вертолетов будет поставлена в Индию уже к июлю, остальные – до марта 2020 года.

Комментируя данное событие, несколько высокопоставленных представителей ВВС Индии отметили, что "оно является важным шагом на пути модернизации вертолетного парка индийских военно-воздушных сил".

Ранее сообщалось, что власти Египта приняли решение купить у США партию ударных вертолетов Apache и запчастей к ним на миллиард долларов. Сделку одобрил американский Госдепартамент. Египетские военные решили купить американскую технику после того, как они оказались недовольны российскими вертолетами Ка-52 Аллигатор.

Также стало известно, что Великобритания отправила пять ударных вертолетов Apache в Эстонию.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Не хочу сказать что я ленивый, но в рок-группе я был бы барабанщиком, потому что он сидит.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что важнее для вас: «Линия Сталина» или мемориал памяти жертв сталинских репрессий в Куропатах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.