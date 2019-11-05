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11. 05. 2019

Филатов подал в отставку с должности замглавы АП

Алексей Филатов покинул должность заместителя председателя Администрации президента. Президент Украины Петр Порошенко подписал его заявление об увольнении по собственному желанию. Указ об увольнении Филатова опубликован на сайте главы государства в субботу, 11 мая.

По словам экс-замглавы АП, теперь он намерен вернуться к адвокатской практике.

Алексей Филатов пришел в Администрацию президента 22 июля 2014 года, когда ее главой стал Борис Ложкин, и отвечал в АП за юридические вопросы. До этого возглавлял практику разрешения споров в адвокатском объединении Василь Кисиль и Партнеры, одной из крупнейших юридических фирм Украины.

Международные и национальные рейтинги (Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, Ukrainian Law Firms) неоднократно отмечали Филатова как одного из лучших украинских экспертов в сфере разрешения споров.

Одной из задач Филатова на госслужбе стало законодательное обеспечение судебной реформы. Под его руководством были разработаны принятые парламентом в 2016-2018 годах изменения в Конституцию Украины по вопросам правосудия, три новых процессуальных кодекса, законы о судоустройстве, о Конституционном Суде, о Высшем совете правосудия, об Антикоррупционном суде.

В результате реформы был сформирован на конкурсной основе новый Верховный Суд, введено квалификационное оценивание судей для проверки их профессиональных знаний и непричастности к коррупции, отменена полная неприкосновенность судей и существенно увеличена их заработная плата.

Напомним, в августе 2018 года был уволен замглавы АП Дмитрий Шимкив. Вскоре стало известно, что он вернулся в бизнес. Шимкив получил руководящую должность в Фармацевтической фирме Дарница.

А в феврале Петр Порошенко уволил своего советника Игоря Смешко, который стал кандидатом в президенты.

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Источник: korrespondent.net

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