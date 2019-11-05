В Украине заработают новые "радары" TruCam

С понедельника, 13 мая, на дорогах Украины будут работать 100 приборов TruCAM. Об этом сказал замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, сообщает пресс-служба МВД в субботу, 11 мая.

"К тем 75, которые уже работают, добавляем еще 25 – на участках с повышенной аварийностью, причиной которой является преимущественно именно превышение разрешенной скорости", – подчеркнул он.

Белошицкий напомнил, что стандарты остаются такими же, как и раньше. В частности, заблаговременно публикуется карта с отмеченными участками использования TruCam; стоят предупреждающие знаки и служебная машина с синими проблесковыми маячками.

"Все максимально открыто и с максимальным предупреждением, ведь наша цель – не привлечь к ответственности как можно больше, а предупредить правонарушение, снизить скорость. Остается только одно – следить за знаками и не нарушать... И помнить, что скорость – убивает", – сказал Алексей Билошицкий.

В МВД напомнили, что тем водителям, кому предупреждения не достаточно, грозит ответственность – штраф 255 гривен (превышение более 20 км/ч) или 510 гривен (превышение более 50 км/ч).

Фото: Патрульная полиция Украины

Напомним, с 8 октября 2018 года в Украине нарушения водителей на дорогах начали фиксировать с помощью TruCam – лазерных приборов для измерения скорости движения автомобиля с ведением видеофиксации. Изначально на дорогах функционировали 30 таких устройств.

В МВД рассчитывают получить до 20 млрд гривен в год от штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые были зафиксированы с помощью TruCam. Половину полученных средств предлагается направлять для развития системы видеофиксации на дорогах.

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Источник: korrespondent.net