Украинке отдали сына, которого удерживали в посольстве Дании



Мальчика из Запорожья Даниэля, которого удерживали в посольстве Дании в Киеве, отдали матери, гражданке Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter в субботу, 11 мая.



"Даниэль с мамой вышли из посольства Дании и поехали домой. Родители заключили соглашение и в дальнейшем будут совместно воспитывать сына", – написал глава МИД.



Климкин выразил особую благодарность министру иностранных дел Дании, Андерсу Самуэльсену, за помощь в улаживании вопроса. "Сделали все, чтобы дело решилось как можно менее травматично для ребенка", – отметил министр.



Напомним, 9 мая стало известно, что 2-летний мальчик Даниэль находится в посольстве Дании в Киеве. Украинка Анастасия Могенсен заявила, что ее сына выкрал бывший муж датчанин 2 мая в Запорожье и силой удерживает в посольстве Дании в столице.

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Источник: korrespondent.net