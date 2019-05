Трамп заявил о проигрыше Китая

Президент США Дональд Трамп в Twitter заявил, что Китай чувствует себя проигравшим после последних торговых переговоров.

По его словам, Пекину следует в ближайшее время заключить торговую сделку с Вашингтоном.

Трамп также добавил, что Китаю не стоит ждать новых президентских выборов в США и надеяться на победу демократов.

Американский лидер подчеркнул, что США получают выгоду от высоких пошлин на китайскую продукцию.





I think that China felt they were being beaten so badly in the recent negotiation that they may as well wait around for the next election, 2020, to see if they could get lucky & have a Democrat win - in which case they would continue to rip-off the USA for $500 Billion a year....