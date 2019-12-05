Преемница Меркель отказалась от поста канцлера

Сменившая канцлера Германии Ангелу Меркель на посту главы Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр не планирует занимать пост канцлера ФРГ до 2021 года, сообщает Welt am Sonntag.
Напомним, 7 декабря 2018 года Ангела Меркель покинула пост главы партии Христианско-демократический союз, который занимала 18 лет. Ее преемницей выбрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая считается протеже канцлера.
При этом большинство немецких респондентов считают, что Меркель покинет пост канцлера Германии еще до завершения своего периода легислатуры в 2021 году.
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Источник: korrespondent.net
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