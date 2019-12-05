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12. 05. 2019

В Южном Судане запретили ночные клубы и дискотеки


Власти Южного Судана ввели в столице страны Джубе запрет на ночные клубы и дискотеки из-за "аморальных действий" посетителей по ночам. Об этом говорится в заявлении президента страны, передает AFP.
 
Часы работы баров будут также ограничены по вечерам. Кроме того, подобные заведения не смогут работать в течение дня.
 
"Мы полностью запрещаем дискотеки, потому что то, что там происходит, очень опасно для будущего страны", – заявил губернатор штата Джубек Августино Джадалла Вани, отметив, что ночные клубы посещали 13-летние девочки. 
 
Власти также обяжут пары, регистрирующиеся в столичных отелях, предъявлять при заселении свидетельство о браке.

В Северной Ирландии в давке на дискотеке погибли трое подростков
 
Ранее сообщалось, что в городе Бентиу на севере Южного Судану неизвестные боевики за последние 10 дней изнасиловали 125 женщин.

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Источник: korrespondent.net

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