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12. 05. 2019

Гуаидо поручил своему представителю встретиться с военными США


Лидер оппозиции и спикер национального собрания Венесуэлы Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом этой страны, поручил своему представителю Карлосу Веккьо встретиться с Южным командованием ВС США. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Гуайдо, встреча необходима для того, чтобы "установить прямые отношения для достижения сотрудничества в решении сложной гуманитарной чрезвычайной ситуации".

Напомним, 23 января лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Николаса Мадуро.

К настоящему времени Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия и Китай выразила поддержку Мадуро.

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Источник: korrespondent.net

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