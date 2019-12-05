Меган Маркл вернулась к работе через четыре дня после родов

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл вернулась к работе спустя четыре дня после родов, сообщают зарубежные СМИ.
Маркл посетила мероприятие, которое связано с ее благотворительной деятельностью.
Встреча в честь начала работы организации прошла в Кенсингтонском дворе. При этом над проектом также работали принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон.
Напомним, супруга принца Гарри Меган Маркл родила мальчика 6 мая. Герцог и герцогиня не показали ребенка общественности в день появления на свет, как это делали Кейт Миддлтон и принц Уильям.
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Источник: korrespondent.net
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