Меган Маркл вернулась к работе через четыре дня после родов



Супруга британского принца Гарри Меган Маркл вернулась к работе спустя четыре дня после родов, сообщают зарубежные СМИ.

Маркл посетила мероприятие, которое связано с ее благотворительной деятельностью.

Встреча в честь начала работы организации прошла в Кенсингтонском дворе. При этом над проектом также работали принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон.

Напомним, супруга принца Гарри Меган Маркл родила мальчика 6 мая. Герцог и герцогиня не показали ребенка общественности в день появления на свет, как это делали Кейт Миддлтон и принц Уильям.

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Источник: korrespondent.net