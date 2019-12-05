Лента RSS
Подписаться на ленту
12 мая 2019, воскресенье, 06:08
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,36
12. 05. 2019

Меган Маркл вернулась к работе через четыре дня после родов


Супруга британского принца Гарри Меган Маркл вернулась к работе спустя четыре дня после родов, сообщают зарубежные СМИ.

Маркл посетила мероприятие, которое связано с ее благотворительной деятельностью.

Встреча в честь начала работы организации прошла в Кенсингтонском дворе. При этом над проектом также работали принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон.

Напомним, супруга принца Гарри Меган Маркл родила мальчика 6 мая. Герцог и герцогиня не показали ребенка общественности в день появления на свет, как это делали Кейт Миддлтон и принц Уильям.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Не хочу сказать что я ленивый, но в рок-группе я был бы барабанщиком, потому что он сидит.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что важнее для вас: «Линия Сталина» или мемориал памяти жертв сталинских репрессий в Куропатах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.