Два года безвиза с ЕС: украинцы совершили более 33 миллионов поездок

За два года действия безвизового режима Украины с Европейским Союзом украинцы совершили более 33 миллионов поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны. Об этом сообщает представительство Украины при ЕС на своей странице в Facebook.
Украинцы смогут ездить без виз в еще одну страну
Как сообщалось, Украина поднялась на 25 место в мировом рейтинге влиятельности паспортов. Украинцы могут посетить без визы 132 страны: 91 без визы вообще и 41 – с визой по прибытию в страну. В то же время виза потребуется украинским гражданам для поездки в 66 стран.
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Источник: korrespondent.net
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