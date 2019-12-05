Два года безвиза с ЕС: украинцы совершили более 33 миллионов поездок



За два года действия безвизового режима Украины с Европейским Союзом украинцы совершили более 33 миллионов поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны. Об этом сообщает представительство Украины при ЕС на своей странице в Facebook.



"Граждане Украины совершили более 33 миллионов поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны. В том числе, преимуществами "безвиза" воспользовались более 2 миллионов украинских граждан", – говорится в сообщении.



Безвиз успешно работает, отметили в украинской дипломатической миссии при ЕС.



"С каждой поездкой украинские граждане везут домой новые знания и контакты, которые помогают государству делать процессы евроинтеграции необратимыми", – говорится в сообщении.











Украинцы смогут ездить без виз в еще одну страну

Напомним, 11 мая 2017 года Совет Европейского Союза принял решение об отмене виз для краткосрочных поездок для граждан Украины при посещении 30-ти стран ЕС и Шенгенской зоны. Ровно через месяц, 11 июня, безвиз заработал. Как сообщалось, Украина поднялась на 25 место в мировом рейтинге влиятельности паспортов. Украинцы могут посетить без визы 132 страны: 91 без визы вообще и 41 – с визой по прибытию в страну. В то же время виза потребуется украинским гражданам для поездки в 66 стран.

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Источник: korrespondent.net