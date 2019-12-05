Итоги 11.05: Враги США у Зеленского, транзит нефти



Зеленский встретился с послом Китая

Новоизбранный президент Владимир Зеленский провел встречу с послом Китая в Украине Ду Веем и обсудил развитие сотрудничества между странами. "Говорили о развитии сотрудничества и традиционно дружественных отношений между нашими странами. Для Украины также важен опыт Китая и инвестиции", - рассказал Зеленский.

Прокуроры допросили Порошенко

Президент Петр Порошенко не приходил на допрос в Генпрокуратуру, следственные действия состоялись в Администрации президента, сообщил начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Глава государства подписал протокол допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев, который не подписывал с ноября 2016 года. Также состоялся дополнительный допрос Порошенко по делам Майдана.

Украина восстановила транзит российской нефти в Европу

Укртранснафта восстановила транзит российской нефти в Европу по трубопроводу Дружба. Это стало возможным, в частности, после того, как специалисты венгерской компании MOL провели дополнительные исследования нефти, которая находится в трубопроводе, и подтвердили готовность ее принимать.

У Зеленского пообещали пересмотреть одиозные решения Порошенко

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пересмотрит "одиозные решения" действующего главы государства Петра Порошенко.

"Наша команда Зеленского отслеживает все назначения (Порошенко). Одиозные решения пересмотрим. Надо понимать, что люди, назначенные уходящей администрацией в последние недели работы, априори получают меньше доверия общества - как они будут работать? Это называется - "доживать по-новому", - заявил советник Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк.

НБУ начал стресс-тестирование крупнейших банков

Национальный банк Украины начал стресс-тестирование 29 банков, перечень которых был определен в феврале текущего года. По предварительным оценкам, количество банков, которые потребуют вливания капитала по базовому и негативному сценарию стресс-теста, уменьшится, если сравнить с предыдущим годом.

В окружении Зеленского нашли "врагов США"

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил анонсированный ранее визит в Украину для встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским из-за врагов в его окружении.

Адвокат считает, что он бы оказался в "среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов, и в одном случае уже осужденного человека, который был вовлечен в помощь демократам в расследовании 2016 года".

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Источник: korrespondent.net