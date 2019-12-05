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12. 05. 2019

США не будут досрочно отзывать солдат с мексиканской границы

Минобороны США не намерено досрочно отзывать солдат, размещенных на границе с Мексикой. "Мы не уйдем, пока граница не будет в безопасности", - заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанаха.

Ожидается, что американские военнослужащие будут находиться в регионе до конца сентября текущего года.

По словам Шанахана, сейчас на приграничных территориях размещены более 4300 солдат США. Они занимаются строительством участков стены и помогают погранично-таможенной службе США в решении логистических задач. При этом военнослужащим запрещено выполнять правоохранительные функции.

Днем ранее Минобороны Соединенных Штатов выделило 1,5 млрд долларов на строительство 125-километрового участка стены на границе с Мексикой в американских штатах Аризона и Техас. В конце марта ведомство уже выделяло один миллиард долларов на возведение другой секции в Техасе.

Ранее Мексика направила ноту США из-за ситуации на границе.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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