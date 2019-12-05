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12. 05. 2019

На Кубе ограничили продажу продуктов

Власти Кубы приняли ряд мер по регулированию торговли для "справедливого распределения продуктов". Об этом заявила глава Министерства внутренней торговли Бетси Диас Веласкес, передает La Vanguardia.

Веласкес уточнила, что в числе продуктов питания, продажа которых будет регулироваться на розничном рынке - колбаса, горох, рис, бобы, яйца и курица.

Ограничения также введены в отношении средств гигиены - мыла, зубной пасты и жидких моющих средств.

Министр заявила, что такие меры введены из-за "усугубления экономической и финансовой блокады".

Ранее Вашингтон расширил список ограничений по Кубе.

Источник: korrespondent.net

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