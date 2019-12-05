Сутки на Донбассе: 11 обстрелов, двое раненых

За минувшие сутки сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – в результате двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook утром в воскресенье, 12 мая.

"Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также пять раз с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82-мм", – сказано в сообщении.

Так, по данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" сепаратисты семь раз обстреляли позиции Объединенных сил: из минометов калибров 120 и 82-мм - у Опытного; дважды из минометов калибра 120-мм и стрелкового оружия - вблизи Авдеевки; дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Песок; из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у Пищевика; из стрелкового оружия - вблизи Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции ООС были обстреляны четыре раза: из минометов калибра 120-мм - вблизи Новоалександровки; дважды из минометов калибра 82-мм - у Золотое-4; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе Зайцевого.

"На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", – говорится в сообщении.

Ранее действующий президент Украины Петр Порошенко и глава МИД Канады Фриланд обсудили ухудшение ситуации на Донбассе и освобождение украинских моряков.

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Источник: korrespondent.net