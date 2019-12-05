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12. 05. 2019

Более 180 стран подписали пакт по борьбе с пластиковым мусором

В Женеве около 1400 представителей 187 стран мира приняли соглашение, регулирующее глобальный экспорт пластикового мусора.

Документ утвердили по итогам 12-дневных консультаций в качестве дополнения к принятой в 1989 году Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.

Министр охраны окружающей среды Германии Свенья Шульце приветствовала заключение глобального пакта по борьбе с пластиковым мусором.

"Ужесточение правил экспорта, предусмотренных в Базельской конвенции является большим прогрессом и действенной мерой против растущих объемов мусора в морях", - подчеркнула Шульце.

Она также отметила, что принятый пакт предусматривает возможность запрета экспорта загрязненных и проблематичных пластиковых отходов из ЕС в Азию и Африку.

Соглашение обеспечивает возможность для развивающихся стран отклонять ввоз на их территорию мусора из других стран. По данным экспертов, ежегодно в морях оказывается около 8 миллионов тонн пластиковых отходов.

Ранее депутаты Европарламента приняли законопроект, предусматривающий запрет в ЕС одноразовых пластиковых изделий, таких как трубочки для питья, пластиковая посуда и ватные палочки

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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