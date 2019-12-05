"Желтые жилеты" во Франции подрались с полицией

Во Франции в ходе акций "желтых жилетов" произошли столкновения протестующих с полицией в городах Нант и Лион, правоохранители применили слезоточивый газ, сообщает издание Ouest France.

По данным МВД Франции, 11 мая на улицы по всей стране вышли 18,6 тысячи человек. В то же время как активисты движения утверждают, что на субботнюю акцию собрались 37 тыс. участников.

Наибольшее число участников собрали акции в Париже, Лионе, Нанте и Монпелье.

В частности в городе Нант на западе Франции, где произошли столкновения полицией, на манифестацию "желтых жилетов" вышло около 3 тысяч человек.

Протестующие разбили витрины местных агентств по трудоустройству и Молодежной экономической палаты Франции - полиция применила слезоточивый газ и водометы для их разгона, задержаны 26 человек.

Кроме того начато расследование против автомобилиста, угрожавшего направить машину на нескольких правоохранителей.

В городе Лион на востоке Франции на улицы вышли примерно 2,5 тысячи "желтых жилетов". В ходе манифестаций были разбиты витрины и разрушены несколько трамвайных остановок. Там полиция также применила слезоточивый газ.

В префектуре местной полиции сообщили, что в результате столкновений пострадали 10 полицейских, задержаны восемь протестующих.

Напомним, 1 мая в Париже на очередном митинге "желтых жилетов" произошли столкновения протестующих с полицией. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ. Были задержаны более 160 человек.

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Источник: korrespondent.net