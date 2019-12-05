В Индии в аварию попал свадебный автобус: 15 жертв

В результате автомобильной аварии в штате Андхра-Прадеш на юге Индии погибли 15 человек, еще шестеро получили травмы. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

"Пассажирский автобус столкнулся с автомобилем в районе Курнул штата Андхра-Прадеш... 13 человек погибли на месте, еще двое скончались позже в больнице", - говорится в сообщении.

Как уточняется, жертвами автокатастрофы стали жители соседнего штата Телингана, которые возвращались домой со свадьбы.

Ранее в Чили пассажирский автобус перевернулся на трассе в регионе Араукания – в результате аварии погибли шесть человек и 52 пострадали.

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Источник: korrespondent.net