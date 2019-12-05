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12. 05. 2019

В Литве выбирают президента

В Литве в воскресенье, 12 мая, проходят президентские выборы и два референдума - о расширении двойного гражданства и сокращении числа парламентариев.

Правом голоса на этих выборах могут воспользоваться более 2,5 млн граждан. На пост президента претендуют 9 кандидатов.

По данным социологических опросов, фаворитами на выборах являются экономист Гитанас Неуседа, экс-министр финансов Ингрида Шимоните и премьер-министр Саулюс Сквернялис.

Действующий президент страны Даля Грибаускайте в этих выборах не участвует, так как находится на посту уже второй срок.

Ранее сообщалось, что Литва бесплатно передаст Украине боеприпасы на 255 тысяч евро.

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Источник: korrespondent.net

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