В Грузии массово отравились школьники

В Грузии в школе №2 города Сенаки отравились 18 детей, а в публичной школе Рустави – до 15-ти учеников. Как сообщает Грузия Онлайн, дети из Сенаки госпитализированы – у них головокружение и аллергическая сыпь.

По словам врачей, на данный момент состояние здоровья детей стабильное и они скоро будут выписаны из клиники.

По предварительной информации, дети в Рустави отравились едой. В школу вызвали скорую помощь, ученикам на месте была оказана неотложная помощь и им не потребовалась госпитализация. Всех детей после анализов отпустили домой.

Подросткам стало плохо после того, как в школьном кафетерии они съели лобиани (лепешки с начинкой из фасоли, - ред.).

Ранее в Ивано-Франковской области на свадьбе отравились 18 человек.

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Источник: korrespondent.net