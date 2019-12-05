Лента RSS
Подписаться на ленту
12 мая 2019, воскресенье, 10:55
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,36
12. 05. 2019

В Грузии массово отравились школьники

В Грузии в школе №2 города Сенаки отравились 18 детей, а в публичной школе Рустави – до 15-ти учеников. Как сообщает Грузия Онлайн, дети из Сенаки госпитализированы – у них головокружение и аллергическая сыпь.

По словам врачей, на данный момент состояние здоровья детей стабильное и они скоро будут выписаны из клиники.

По предварительной информации, дети в Рустави отравились едой. В школу вызвали скорую помощь, ученикам на месте была оказана неотложная помощь и им не потребовалась госпитализация. Всех детей после анализов отпустили домой.

Подросткам стало плохо после того, как в школьном кафетерии они съели лобиани (лепешки с начинкой из фасоли, - ред.).

Ранее в Ивано-Франковской области на свадьбе отравились 18 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Не хочу сказать что я ленивый, но в рок-группе я был бы барабанщиком, потому что он сидит.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что важнее для вас: «Линия Сталина» или мемориал памяти жертв сталинских репрессий в Куропатах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.