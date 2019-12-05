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12. 05. 2019

В Херсоне грузовик задавил 11-летнего велосипедиста

В Херсоне на улице Ракетной КамАЗ насмерть сбил 11-летнего мальчика. Как сообщается на сайте нацполиции Херсонской области, инцидент произошел днем 11 мая.

"Полицейские установили, что 52-летний водитель автомобиля КамАЗ совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. В результате ДТП мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия. Предварительная причина ДТП – внезапный выезд велосипедиста на перекресток", – рассказали правоохранители.

Предварительная правовая квалификация события – ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Киеве грузовик сбил насмерть велосипедиста. Также в городе Коростень пассажирский поезд сообщением Львов-Бахмут смертельно травмировал 15-летнего велосипедиста.

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Источник: korrespondent.net

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