ОБСЕ зафиксировала танки возле Донецка

Сепаратисты продолжают нарушать взятые на себя обязательства по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook в воскресенье, 12 мая.

Как сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), сепаратисты продолжают размещать тяжелое вооружение за пределами линий отвода и постоянных мест хранения.

Так, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 14 реактивных систем залпового огня, 12 танков, 7 самоходных гаубиц и 13 буксированных гаубиц, а также 3 зенитные ракетные комплексы на полигоне близ оккупированного Миусинска. Рядом с населенным пунктом Шимшиновка наблюдатели заметили 12 танков, еще 24 вражеских танков были зафиксированы вблизи Круглика.

Кроме того, вблизи населенного пункта Покровка на востоке от Донецка наблюдатели зафиксировали по меньшей мере пять танков Т-72.

Ранее наблюдатели ОБСЕ на Донбассе зафиксировали с 3 по 5 мая 20 ракетных систем залпового огня Град, которые размещены с нарушением линии отвода.

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Источник: korrespondent.net