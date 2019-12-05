Нотр-Дам предлагают сделать со стеклянной крышей

Французское архитектурное бюро Vincent Callebaut Architectures представило проект реставрации частично сгоревшего собора Нотр-Дам. Об этом сообщается на официальном сайте архитектурного бюро.

В частности, бельгийский архитектор и автор идеи Винсент Келльбо назвал свой проект Palingenesis, что в переводе с греческого языка означает "возрождение".

Архитекторы предложили изготовить крышу и шпиль для собора из стекла, дуба и углеродного волокна. По задумке специалистов, кровля должна будет вырабатывать электричество и тепло. Кроме того, предлагается наладить пассивную вентиляцию здания.

Проект также предусматривает создание сада для "созерцания и медитации", который послужит размещением общественной городской фермы. Здесь, по задумке специалистов, один человек сможет вырастить до 25 кг фруктов и овощей на кв. метр в год, благодаря чему суммарный урожай составит 21 т в год. Выращенные фрукты и овощи архитекторы предложили раздавать бесплатно.

"Новая архитектура шпиля, как плащаница, поднятая из краеугольного камня, символизирует возрождение, а также тайну собора и воскрешение Христа. И под саваном появляются жизнь и обновление. Нотр-Дам снова ослепит мир, усиливая духовное послание и стремление", - рассказал Винсент Келльбо.

Также на шпиле предлагается установить медного петуха, который раньше венчал собор и уцелел после пожара.

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Ранее Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) поддержало законопроект о реставрации собора Нотр-Дам после масштабного пожара

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Источник: korrespondent.net