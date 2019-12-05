Выборы в Индонезии: от переутомления умерли 496 членов избиркомов

В Индонезии число умерших членов избирательных комиссий выросло до 496. Как сообщает со ссылкой на данные правительства издание The Straits Times, большинство скончавшихся были в возрасте от 50 до 70 лет.
Ранее сообщалось о 296 смертях среди членов избиркомов.
Очевидцы рассказывают, что умершие были истощены многочасовым подсчетом голосов. Наибольшее количество смертей зафиксировано в провинции Западная Ява – 131.
Министерство здравоохранения Индонезии объявило, что чаще всего причиной смерти членов избиркомов в четырех провинциях – Джакарте, Западной Яве, Риау и Юго-Восточном Сулавеси – был инсульт или сердечный приступ.
Кроме того, участники выборов умирали от сердечной и дыхательной недостаточности, сепсиса, астмы, а также вследствие ДТП.
Напомним, 17 апреля в Индонезии прошли однодневные выборы. Право голоса имели 192 млн людей, явка составила около 80%. Граждане страны выбирали президента, депутатов парламента и членов местных советов.
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Источник: korrespondent.net
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