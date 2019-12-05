Лента RSS
Подписаться на ленту
12 мая 2019, воскресенье, 14:00
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,36
12. 05. 2019

Минобороны: Позиции ООС обстреляли возле Крымского

Сепаратисты в воскресенье, 12 мая, продолжили нарушать режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Так, по состоянию на 12:00 зафиксированы три вражеских обстрела позиций Объединенных сил. При этом противник применял запрещенное минскими соглашениями вооружение, отметили в министерстве

Так, из минометов 120-го калибра были обстреляны укрепления украинских военных вблизи населенного пункта Крымское. Боевики выпустили 10 мин около 5:00.

Кроме того, из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны подразделения Объединенных сил в районе Гнутово и Каменки.

"По предварительной информации, в течение текущих суток потерь в рядах Объединенных сил нет", - отметили в ведомстве.

 
 

Ранее сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ зафиксировали танки возле Донецка.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Не хочу сказать что я ленивый, но в рок-группе я был бы барабанщиком, потому что он сидит.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что важнее для вас: «Линия Сталина» или мемориал памяти жертв сталинских репрессий в Куропатах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.