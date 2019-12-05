Минобороны: Позиции ООС обстреляли возле Крымского

Сепаратисты в воскресенье, 12 мая, продолжили нарушать режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Так, по состоянию на 12:00 зафиксированы три вражеских обстрела позиций Объединенных сил. При этом противник применял запрещенное минскими соглашениями вооружение, отметили в министерстве

Так, из минометов 120-го калибра были обстреляны укрепления украинских военных вблизи населенного пункта Крымское. Боевики выпустили 10 мин около 5:00.

Кроме того, из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны подразделения Объединенных сил в районе Гнутово и Каменки.

"По предварительной информации, в течение текущих суток потерь в рядах Объединенных сил нет", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ зафиксировали танки возле Донецка.

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Источник: korrespondent.net