В Кабуле застрелили журналистку-парламентскую советницу

В Кабуле убили советника комиссии по культуре афганского парламента, бывшую тележурналистку Мину Мангал. Бывшая репортер телеканала Ariana News застрелена в субботу, 11 мая, двумя неизвестными мужчинами на мотоцикле неподалеку от ее дома в восточной части афганской столицы.

В момент нападения она шла на работу в парламент, сообщил пресс-секретарь полиции Басир Муджахед. Мотивы преступления пока неясны, полиция ведет расследование.

Напомним, в тот же день в результате взрыва в провинции Газни погибли семь детей, еще двое получили ранения. Дети в возрасте от 5 до 14 лет играли вблизи дороги и случайно наступили на взрывное устройство, в результате оно было приведено в действие.

По данным представителя властей Афганистана, бомба была заложена на обочине боевиками радикально-исламского движения Талибан.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net