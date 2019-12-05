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12. 05. 2019

Климкин едет на десятилетие Восточного партнерства

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 13-14 мая посетит Брюссель, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, Климкин будет находиться с рабочим визитом в Брюсселе для участия в ряде мероприятий по случаю десятой годовщины основания внешнеполитической инициативы ЕС Восточное партнерство.

Так, 13 мая Климкин примет участие в заседании министров иностранных дел государств-членов ЕС и стран-участниц Восточного партнерства под председательством представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини.

"Кроме того, мероприятия к десятой годовщине Восточного партнерства (ВП) будут включать в себя конференцию высокого уровня с участием глав государств и правительств, ужин от имени президента Европейского Совета Дональда Туска для лидеров стран ВП, а также встречу министров иностранных дел стран ВП с представителями Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка по приглашению Комиссара ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Иоганнеса Хана", - говорится в сообщении.

Восточное партнерство - внешнеполитическая инициатива Европейского Союза, распространяется на шесть восточноевропейских соседей Евросоюза: Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину.

Ранее сообщалось, что Украина впервые стала лидером рейтинга стран-участниц Восточного партнерства.

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Источник: korrespondent.net

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