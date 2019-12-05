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12. 05. 2019

ВСУ отрабатывают захват судов в открытом море

Абордажные группы 73 морского центра специального назначения Командования сил специальных операций ВСУ отрабатывают захват судов в открытом море. Об этом сказано в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что во время тренировок захвата судна вывод групп осуществлялся воздушным путем с различных высот системой "Канат" и водным путем на скоростных катерах.

"В трюмах и на палубе задержан и уничтожен условный противник в условиях ближнего боя", - добавили в Генштабе.

Ранее в районе проведения операции Объединенных сил прошли тактические учения по противовоздушной обороне.

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Источник: korrespondent.net

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