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12. 05. 2019

В Северной Македонии состоялась инаугурация нового президента

 
Новоизбранный президент Северной Македонии Стево Пендаровски в воскресенье, 12 мая, принял присягу, вступая в должность, сообщает македонское агнетство МИА.
 
Инаугурация состоялась в здании парламента страны. На торжественной церемонии присутствовали депутаты, члены правительства и президенты Болгарии, Сербии, Албании и Косово.
EPA
 
 
Напомним, что Стево Пендаровски, прозападный кандидат от партии власти Социал-демократический союз Македонии, победил во втором туре президентских выборов в минувшее воскресенье, набрав 51,7% голосов избирателей.
 
Пендаровски в своей кампании выступал за интеграцию страны в НАТО и ЕС.
 
Эти президентские выборы стали первыми для страны после смены названия на Северную Македонию.
 
 

Источник: korrespondent.net

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