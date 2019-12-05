В Северной Македонии состоялась инаугурация нового президента

Новоизбранный президент Северной Македонии Стево Пендаровски в воскресенье, 12 мая, принял присягу, вступая в должность, сообщает македонское агнетство МИА.

Инаугурация состоялась в здании парламента страны. На торжественной церемонии присутствовали депутаты, члены правительства и президенты Болгарии, Сербии, Албании и Косово.

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Напомним, что Стево Пендаровски, прозападный кандидат от партии власти Социал-демократический союз Македонии, победил во втором туре президентских выборов в минувшее воскресенье, набрав 51,7% голосов избирателей.

Пендаровски в своей кампании выступал за интеграцию страны в НАТО и ЕС.

Эти президентские выборы стали первыми для страны после смены названия на Северную Македонию.