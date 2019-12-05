Муженко заявил, что его Facebook-страницу взломали

Руководитель Генерального штаба Воруженных сил Украины Виктор Муженко заявил о взломе своей страницы в Facebook.

"В очередной раз моя страница была взломана и распространена публикация провокационного политического содержания", - написал он в воскресенье, 12 мая, утром.

Муженко подчеркнул, что военные не вмешиваются в политические процессы в стране.

"Гибридная война продолжается, и мы традиционно будем давать достойный отпор врагу", - добавил он.

Напомним, что в августе 2017 страницу Муженко уже пытались взомать.

В апреле 2018 года сообщалось, что Facebook-страницу депутата Львовского городского совета Марьяны Батюк, где ранее появилось поздравление Адольфа Гитлера с днем рождения, взломали.

Источник: korrespondent.net