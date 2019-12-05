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12. 05. 2019

Муженко заявил, что его Facebook-страницу взломали

 
Руководитель Генерального штаба Воруженных сил Украины Виктор Муженко заявил о взломе своей страницы в Facebook.
 
"В очередной раз моя страница была взломана и распространена публикация провокационного политического содержания", - написал он в воскресенье, 12 мая, утром.
 
 
Муженко подчеркнул, что военные не вмешиваются в политические процессы в стране.
 
"Гибридная война продолжается, и мы традиционно будем давать достойный отпор врагу", - добавил он.
 
Напомним, что в августе 2017 страницу Муженко уже пытались взомать.
 
В апреле 2018 года сообщалось, что Facebook-страницу депутата Львовского городского совета Марьяны Батюк, где ранее появилось поздравление Адольфа Гитлера с днем рождения, взломали.
 

Источник: korrespondent.net

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