Зеленский не хочет втягиваться во внутренний конфликт США - Washington Post

Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского не хочет быть втянутой во внутренней политический конфликт в США, пишет The Washington Post, ссылаясь на людей из окружения Зеленского.
"Пока президент Трамп и его ближайшее окружение становятся все более сосредоточенными на Украине как на потенциальной стороннице Джо Байдена и других демократов, новоизбранная украинская власть в Киеве посылает свой сигнал: оставьте нас в покое", - говорится в тексте.
Отмечается, что сторонники Зеленского в субботу заявили изданию о своих опасениях быть втянутыми во внутренний политический конфликт в США, потенциально за счет Украины.
"Это точно не наша война. Мы должны держаться подальше от этого, насколько возможно", - сказал близкий к Зеленскому человек на условиях анонимности.
По его словам, Зеленский исключает использование политического давления на правоохранительные органы Украины для достижения каких-либо целей Белого дома.
По информации издания, опасения Зеленского связаны с намерением властей США убедить Украину провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Также Зеленский публично не комментировал возможный визит в Украину персонального адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, который впоследствии был отменен, и не понятно, действительно ли встреча планировалась.
Близкий к Зеленскому человек сказал, что по официальным каналам запроса о такой встрече не поступало.
"Ни Владимир, ни люди из его окружения не является врагами Америки или ее президента. Однозначно, ни один из них не является (врагом). Мы не хотим, чтобы все сводилось к таким обвинениям", - подчеркнул источник.
Напомним, что 10 мая личный адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что планирует ехать в Украину, чтобы уговорить новоизбранного президента страны Владимира Зеленского не прекращать расследование дел, в которых заинтересован Дональд Трамп. Он также собирался рассказать Зеленскому, что знает о людях из его окружения.
Позже Джулиани отменил визит, заявив, что он бы оказался в "среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов".
Среди таких людей он назвал нардепа Сергея Лещенко.