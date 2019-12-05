Зеленский не хочет втягиваться во внутренний конфликт США - Washington Post

Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского не хочет быть втянутой во внутренней политический конфликт в США, пишет The Washington Post, ссылаясь на людей из окружения Зеленского.

"Пока президент Трамп и его ближайшее окружение становятся все более сосредоточенными на Украине как на потенциальной стороннице Джо Байдена и других демократов, новоизбранная украинская власть в Киеве посылает свой сигнал: оставьте нас в покое", - говорится в тексте.

Отмечается, что сторонники Зеленского в субботу заявили изданию о своих опасениях быть втянутыми во внутренний политический конфликт в США, потенциально за счет Украины.

"Это точно не наша война. Мы должны держаться подальше от этого, насколько возможно", - сказал близкий к Зеленскому человек на условиях анонимности.

По его словам, Зеленский исключает использование политического давления на правоохранительные органы Украины для достижения каких-либо целей Белого дома.