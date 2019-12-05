Более 600 украинок получили звание Мать-героиня

Президент Украины Петр Порошенко присвоил 616 украинкам почетное звание Мать-героиня, сообщает пресс-служба главы государства.

Почетного звания удостоены матери из всех регионов Украины. Больше всего женщин, которые получили награду, в Ровенской области - 137. В Волынской области наградой отмечены 76 женщин. В Закарпатской области - 49 женщин.

Государственной наградой Мать-героиня ежегодно отмечаются матери, родившие и воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и больше детей, а также женщины, воспитывающие приемных детей.

Напомним, что в 2018 году почетное звание Мать-героиня получила 1051 мать.

Во второе воскресенье мая украинцы традиционно отмечают День матери. В этом году праздник пришелся на 12 мая.