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12. 05. 2019

Более 600 украинок получили звание Мать-героиня

 
Президент Украины Петр Порошенко присвоил 616 украинкам почетное звание Мать-героиня, сообщает пресс-служба главы государства.
 
Почетного звания удостоены матери из всех регионов Украины. Больше всего женщин, которые получили награду, в Ровенской области - 137. В Волынской области наградой отмечены 76 женщин. В Закарпатской области - 49 женщин.
 
 
Государственной наградой Мать-героиня ежегодно отмечаются матери, родившие и воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и больше детей, а также женщины, воспитывающие приемных детей.
 
Напомним, что в 2018 году почетное звание Мать-героиня получила 1051 мать.
 
Во второе воскресенье мая украинцы традиционно отмечают День матери. В этом году праздник пришелся на 12 мая.
 
 

Источник: korrespondent.net

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