В спорной палатке в Харькове обустроят приемную

Народный депутат Украины, первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко обустроит общественную приемную в волонтерской палатке в Харькове, за снос которой выступает городской глава Геннадий Кернес.

По ее словам, просьба спасти палатку Все для победы, расположенную на проспекте Свободы в Харькове, поступила от местных волонтеров.

"Ко мне обратились харьковские волонтеры и активисты с предложением обустроить в палатке, в которой все эти 5 лет собирали гуманитарку на фронт, мою депутатскую общественную приемную. Для меня это честь. Дала согласие. И в ближайшее время проведу там личный депутатский прием. Нет реваншу", - написала депутат в Facebook.

Напомним, что в воскресенье, 12 мая, в центре Харькова проходит митинг против сноса палатки волонтеров для сбора помощи армии.

8 мая мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию о том, чтобы убрать с проспекта Свободы в городе палатку по сбору помощи украинским военным.

"На эту палатку на площаде Свободы смотреть действительно уже невозможно. Грязная, с какими-то фрагментами снарядов, сама уже тоже взрывалась не один раз. Лично я - за то, чтобы ее убрать", - заявил Кернес. На сайте Харьковского горсовета опубликовано предписание от 11 мая, которое обязывает волонтеров в течение трех дней демонтировать палатку.

Источник: korrespondent.net