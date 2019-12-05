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12. 05. 2019

В спорной палатке в Харькове обустроят приемную

 
Народный депутат Украины, первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко обустроит общественную приемную в волонтерской палатке в Харькове, за снос которой выступает городской глава Геннадий Кернес.
 
По ее словам, просьба спасти палатку Все для победы, расположенную на проспекте Свободы в Харькове, поступила от местных волонтеров.
 
"Ко мне обратились харьковские волонтеры и активисты с предложением обустроить в палатке, в которой все эти 5 лет собирали гуманитарку на фронт, мою депутатскую общественную приемную. Для меня это честь. Дала согласие. И в ближайшее время проведу там личный депутатский прием. Нет реваншу", - написала депутат в Facebook.
 
 
Напомним, что в воскресенье, 12 мая, в центре Харькова проходит митинг против сноса палатки волонтеров для сбора помощи армии.
 
8 мая мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию о том, чтобы убрать с проспекта Свободы в городе палатку по сбору помощи украинским военным.
 
"На эту палатку на площаде Свободы смотреть действительно уже невозможно. Грязная, с какими-то фрагментами снарядов, сама уже тоже взрывалась не один раз. Лично я - за то, чтобы ее убрать", - заявил Кернес.
 
На сайте Харьковского горсовета опубликовано предписание от 11 мая, которое обязывает волонтеров в течение трех дней демонтировать палатку.

Источник: korrespondent.net

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