В ЗеКоманде опубликовали ролик о роспуске Рады

"Руслан Ханумак записал первый вопрос, который является одним из главных на "повестке дня" граждан Украины: роспуск Верховной Рады. Если вас волнует этот вопрос - смотрите видео, отправляете своим друзьям, знакомым, делитесь на своих страницах. Когда видео наберет 1000000 просмотров - Владимир Александрович лично обратит на него внимание", - говорится в сообщении на странице Команда Зеленского в Facebook.

На видео автор ставит прохожим на улице вопрос, нужно ли распускать Верховную Раду. Подавляющее большинство тех, кого включили в видеоролик, высказались за роспуск.

Перед этим автор ролика заявляет, что Верховной Раде доверяют лишь 4% граждан, в которые входят сами депутаты и их родственники.