В ЗеКоманде опубликовали ролик о роспуске Рады

Команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовала видеоролик, который касается роспуска Верховной рады Украины.
"Руслан Ханумак записал первый вопрос, который является одним из главных на "повестке дня" граждан Украины: роспуск Верховной Рады. Если вас волнует этот вопрос - смотрите видео, отправляете своим друзьям, знакомым, делитесь на своих страницах. Когда видео наберет 1000000 просмотров - Владимир Александрович лично обратит на него внимание", - говорится в сообщении на странице Команда Зеленского в Facebook.
На видео автор ставит прохожим на улице вопрос, нужно ли распускать Верховную Раду. Подавляющее большинство тех, кого включили в видеоролик, высказались за роспуск.
Перед этим автор ролика заявляет, что Верховной Раде доверяют лишь 4% граждан, в которые входят сами депутаты и их родственники.
Источники издания Украинская правда также отмечают, что в окружении Зеленского ведутся дискуссии о досрочных выборах в Верховную Раду - часть команды выступает за немедленный роспуск Рады после инаугурации, другая - против, чтобы успеть полноценно подготовить партию Слуга народа.
Напомним, что сам Владимир Зеленский обратился в Верховную Раду с призывом на ближайшем пленарном заседании назначить дату его инаугурации на 19 мая.
Источник: korrespondent.net