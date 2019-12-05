В Париже экоактивисты разлили 300 литров бутафорской крови

В Париже экологические активисты, которые выступают с призывом к власти принять меры для сохранения биоразнообразия, вылили 300 литров бутафорской крови на площади Трокадеро, сообщает France 24.

Активисты держали в руках плакаты с лозунгами "Остановите шестое массовое вымирание".

В другом французском городе Бордо полиция задержала шесть активистов движения Extinction Rebellion, которое ведет борьбу против изменения климата, из-за размещения баннера на биржевой площади.

Напомним, в ООН предупреждают, что около одного из восьми миллионов видов животных и растений могут исчезнуть с лица земли в ближайшее десятилетие, говорится в докладе ООН.