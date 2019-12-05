Лента RSS
Подписаться на ленту
12 мая 2019, воскресенье, 20:01
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,36
12. 05. 2019

В Париже экоактивисты разлили 300 литров бутафорской крови

 
В Париже экологические активисты, которые выступают с призывом к власти принять меры для сохранения биоразнообразия, вылили 300 литров бутафорской крови на площади Трокадеро, сообщает France 24.
 
Активисты держали в руках плакаты с лозунгами "Остановите шестое массовое вымирание".
 
В другом французском городе Бордо полиция задержала шесть активистов движения Extinction Rebellion, которое ведет борьбу против изменения климата, из-за размещения баннера на биржевой площади.
 
Напомним, в ООН предупреждают, что около одного из восьми миллионов видов животных и растений могут исчезнуть с лица земли в ближайшее десятилетие, говорится в докладе ООН.
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Не хочу сказать что я ленивый, но в рок-группе я был бы барабанщиком, потому что он сидит.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что важнее для вас: «Линия Сталина» или мемориал памяти жертв сталинских репрессий в Куропатах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.