В Кабмине рассказали о потерях авиакомпаний из-за облета РФ

Министерство инфраструктуры ищет недискриминационный механизм государственной поддержки украинских авиакомпаний, вынужденных облетать территорию России при осуществлении рейсов на восточных направлениях, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Мы работаем в системе европейской авиационной индустрии, поэтому должны придерживаться их правил. Если удастся разработать такой механизм с учетом и внутреннего, и внешнего факторов, министерство будет готово его поддержать", - подчеркнул министр.

Он отметил, что украинские авиакомпании при полетах на восток действительно находятся в гораздо более невыгодной позиции, чем иностранные, поскольку есть дополнительный расход времени и горючего.

"Мы стараемся найти какое-то решение, но пока четкого механизма нет. Хотя этот вопрос поднимался со стороны украинских авиакомпаний", - заявил Омелян.

Например, на маршруте Киев – Пекин - Киев самолет, облетающий территорию России, затрачивает в среднем на четыре часа больше, чем аналогичный самолет, не имеющий ограничений по облету.

Это приводит к 120 тысячам долларов дополнительных расходов на каждом рейсе.

Напомним, что за 2018 год убытки крупнейшей авиакомпании страны Международные авиалинии Украины, выросли в 8,9 раза до 2,696 млрд гривен.

Источник: korrespondent.net