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12. 05. 2019

Сутки на Донбассе: 11 обстрелов, потерь нет

 
В воскресенье, 12 мая, сепаратисты обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе 11 раз из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.
 
Потерь среди украинских военнослужащих нет.
 
 
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток противник вел обстрелы 8 раз: вблизи населенных пунктов Гнутово, Каменка, Новотроицкое, Пикузы, Богдановка, Авдеевка и Старогнатовка.
 
Кроме того из минометов калибра 120 мм враг вел обстрелы вблизи населенных пунктов Крымское, из станковых противотанковых гранатометов - около Зайцево, из стрелкового оружия - возле Новотошковского.
 
Напомним, что ранее в районе проведения операции Объединенных сил прошли тактические ученияпо противовоздушной обороне.
 

Источник: korrespondent.net

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