Епифаний допустил объединении с УГКЦ

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний не исключает возможности в будущем объединение ПЦУ и Украинской греко-католической церкови.

"На встрече с Блаженнейшим Святославом мы говорили о дальнейшем углублении нашего сотрудничества. В этом сотрудничестве мы придем к диалогу, а уже диалог определит, сможем ли мы объединиться. Теоретически это в будущем возможно. Но это зависит от того, как мы будем сотрудничать, поддерживать эти дружеские отношения, стремиться этого единства. в будущем все православные должны объединиться в единой Церкви", - отметил Епифаний в интервью на канале Эспрессо.

Напомним, ранее появилась информация о конфликте между почетным патриархом ПЦУ Филаретом и митрополитом Епифанием. Причина в том, что Филарет выступает за восстановление структуры ликвидированной УПЦ КП и своего влияния на церковь, тогда как окружение митрополита Епифания склонно поддерживать "греческий строй" ПЦУ, предложенный Фанаром.

Возвращение Украинской Православной Церкви в структуру Киевского патриархата будет означать потерю Томоса и всех достижений церковной независимости, заявил Епифаний.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний. В рамках создания новой канонической церкви УПЦ КП и УАПЦ были официально распущены.

Источник: korrespondent.net