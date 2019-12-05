В Канаде ограничивают движение кораблей из-за вымирающих косаток

Власти Канады ввели ограничения движения кораблей в одной из провинций, где обитают последние несколько десятков особей косаток. На побережье Британской Колумбии в Канаде корабли должны держаться на расстоянии в 400 метров от косаток, которые там обитают, пишет The Globe and Mail.

На побережье провинции Британская Колумбия осталось 75 особей этих млекопитающих, которые находятся на грани исчезновения.

Ограничение движения кораблей вступит в силу с июня 2019 года. Коммерческие компании, которые выполняют наблюдения за косатками, теперь должны будут получать разрешение на это и смогут подходить к животным не ближе, чем на 200 метров. “Мы находимся на перепутье. Влияние изменений климата и потеря обитателей, которые связаны с активностью человека за последние несколько десятков лет, привели к деградации экосистемы как в Канаде, так и по всему миру”, - говорит министр рыболовства, океанов и береговой охраны Канады Джонатан Уилкинсон. Власти также просят выключать эхолокаторы на суднах, когда они не используются, и передвигаться медленно в километровой зоне от косаток. Напомним, ранее в Сети было обнародовано видео с косатками, разогнавшими пловцов у канадского побережья.

Источник: korrespondent.net